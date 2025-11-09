Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Сотні мігрантів зникли безвісти після затоплення човна поблизу кордону Малайзії та Таїланду

Ще два човни зникли безвісти.

Сотні мігрантів зникли безвісти після затоплення човна поблизу кордону Малайзії та Таїланду
ВМС Малайзії стежать за човнами мігрантів
Фото: EPA/UPG

Поблизу малайзійсько-таїландського кордону перекинувся один із трьох човнів, на яких перебувало близько 300 нелегальних мігрантів. Безвісти зникли сотні людей.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Підтверджена смерть однієї жінки, 10 осіб врятували після того, як човен, на якому перебувало близько 90 нелегальних мігрантів, затонув.

Вважається, що судно перекинулося три дні тому, повідомив місцевим ЗМІ начальник поліції Кедаха Адзлі Абу Шах.

Детальніше про інцидент

Адзлі додав, що два інші човни з такою ж кількістю пасажирів також зникли безвісти. 

“Наразі знайдено 11 людей, включно з одним тілом”, – підсумував Ромлі Мустафа, директор морського управління малайзіського штату Кедах. Він попередив, що в морі все ще можуть бути інші жертви.

Вважається, що аварія сталася поблизу острова Тарутао, на північ від популярного малайзійського курортного острова Лангкаві.

  • Близько 300 мігрантів залишили Бутідаунг у М'янмі на борту одного великого судна. Але коли вони наблизилися до узбережжя Малайзії, їм наказали пересісти на три менші човни, кожен з яких перевозив близько 100 осіб – аби їх не виявила влада.
  • Два інші човни досі не знайшли, пошуково-рятувальна операція триває.
