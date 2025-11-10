Розпочався суд над підозрюваним у смертельному наїзді на ринку Магдебурга

Сьогодні розпочинається суд над чоловіком, обвинуваченим у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у східнонімецькому місті Магдебург у грудні минулого року. Тоді загинуло шестеро людей та понад 300 отримали поранення.
Про це повідомляє BBC.
Підозрюваний – лікар із Саудівської Аравії. Його звинувачують у тому, що 20 грудня 2024 року він їхав на орендованому автомобілі BMW зі швидкістю до 48 км/год через ринок у центрі Магдебурга.
Прокурори розповіли, що напад стався о 19:02 за місцевим часом, коли ринок був переповнений людьми. Напад тривав лише хвилину і чотири секунди.
Талеб А., якому зараз 51 рік, постане перед регіональним судом Магдебурга за звинуваченням у вбивстві шести людей – дев'ятирічного хлопчика та п'яти жінок віком від 45 до 75 років.
Його також звинувачують у замаху на вбивство ще 338 осіб.
Підозрюваному висунуто обвинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень 309 особам та створенні небезпечних перешкод для дорожнього руху.
У своїй заяві прокурори заявили, що Талеб А. “не перебував під впливом алкоголю чи подібних речовин” та, очевидно, діяв “через невдоволення та розчарування перебігом та результатом цивільного спору та відмовою у розгляді різних кримінальних справ”. Його метою, схоже, було “вбити невизначену кількість людей”. Чоловік детально планував та готував злочин протягом кількох тижнів без допомоги спільників.
Талеб А. перебуває під вартою з дня злочину. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення за вбивство. У Магдебурзі для його суду звели тимчасову будівлю через велику кількість жертв.
- Різдвяні ярмарки та фестивалі Німеччини й раніше зазнавали нападів, переважно з боку крайніх ісламістів. Талеб А. був “нетиповим” нападником. Біженця описали як критика ісламу, він висловив у соцмережах підтримку ультраправій партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).