Орбан підвищує податки для банків і збільшує дефіцит, щоб профінансувати передвиборчі витрати

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

Передвиборчі витрати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змушують уряд підвищити цільові показники дефіциту бюджету.

Про це пише Bloomberg.

Додаткове фінансування буде забезпечено за рахунок податків для банків та облігацій в іноземній валюті.

Орбан, який значно відстає в деяких опитуваннях напередодні парламентських виборів у квітні, збільшив витрати на тлі стагнації економіки та кризи вартості життя. Серед його заходів – розширення права на довічний податок на прибуток для матерів, підвищення заробітної плати та субсидування іпотек.

Минулого тижня угорський прем’єр заявив, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі погодився захистити економіку Угорщини від негативних зовнішніх наслідків, – як потенційний тиск на національну валюту або зниження кредитного рейтингу країни. Орбан практично не оприлюднив деталі угоди, яку не підтвердила американська сторона.

Орбан показав фінансову допомогу від адміністрації США як спосіб зменшення залежності від ЄС, який призупинив фінансування Будапешта, заявивши про корупцію та проблеми з верховенством у країні.