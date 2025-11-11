Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Орбан підвищує податки для банків і збільшує дефіцит, щоб профінансувати передвиборчі витрати

Угорський прем'єр, який значно відстає в деяких опитуваннях напередодні парламентських виборів у квітні, збільшив витрати на тлі стагнації економіки та кризи вартості життя.

Орбан підвищує податки для банків і збільшує дефіцит, щоб профінансувати передвиборчі витрати
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,
Фото: EPA/UPG

Передвиборчі витрати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змушують уряд підвищити цільові показники дефіциту бюджету.

Про це пише Bloomberg.

Додаткове фінансування буде забезпечено за рахунок податків для банків та облігацій в іноземній валюті.

Орбан, який значно відстає в деяких опитуваннях напередодні парламентських виборів у квітні, збільшив витрати на тлі стагнації економіки та кризи вартості життя. Серед його заходів – розширення права на довічний податок на прибуток для матерів, підвищення заробітної плати та субсидування іпотек.

Минулого тижня угорський прем’єр заявив, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі погодився захистити економіку Угорщини від негативних зовнішніх наслідків, – як потенційний тиск на національну валюту або зниження кредитного рейтингу країни. Орбан практично не оприлюднив деталі угоди, яку не підтвердила американська сторона.

Орбан показав фінансову допомогу від адміністрації США як спосіб зменшення залежності від ЄС, який призупинив фінансування Будапешта, заявивши про корупцію та проблеми з верховенством у країні.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies