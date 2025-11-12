Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Bloomberg: Китай формує «тіньовий флот» для імпорту підсанкційного російського скрапленого газу

Аналітики вважають, що Китай таким чином намагається диверсифікувати джерела енергії та зміцнити економічні зв’язки з Росією.

Bloomberg: Китай формує «тіньовий флот» для імпорту підсанкційного російського скрапленого газу
ілюстративне фото: база зберігання СПГ у місті Яньчен
Фото: EPA/UPG

Китай нарощує імпорт скрапленого природного газу (LNG) із Росії, який перебуває під санкціями США, повідомляє Bloomberg. 

Для обходу обмежень китайські компанії почали створювати власний «тіньовий флот» — судна з непрозорою структурою власності, що транспортують російське паливо морем.

Зокрема, танкер CCH Gas, який перевозить санкційний вантаж, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту. Його власник зареєстрований у Гонконгу за адресою фірми, яку використовують для прикриття торгівлі нафтою з Росії та Ірану. 

Ще одне судно, Kunpeng, нещодавно з’явилося біля Сінгапуру — його управління передано маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових Островах.

Bloomberg зазначає, що така схема повторює підхід Москви до експорту нафти після втрати європейського ринку. Водночас створення «тіньового флоту» LNG набагато складніше, оскільки ці танкери вимагають спеціальних технологій для перевезення газу при температурі –162 °C, а в усьому світі їх лише близько 800.

Аналітики вважають, що Китай таким чином намагається диверсифікувати джерела енергії та зміцнити економічні зв’язки з Росією, попри зростання ризику потрапити під вторинні санкції Заходу.
