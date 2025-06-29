Bloomberg: РФ намагається збільшити експорт скрапленого природного газу

Росія намагається відновити експорт скрапленого природного газу із газового термінала Arctic LNG 2, який вісім місяців не працював через санкції США. Також РФ розширює "тіньовий флот", пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден та супутниковими знімками, зібраними Bloomberg, судно для перевезення скрапленого газу вперше з жовтня 2024 року днями пришвартувалося до російського газового термінала Arctic LNG 2. Об'єкт мав стати наріжним каменем для збільшення експорту СПГ утричі до 2030 року.

З початку повномасштабного вторгнення експорт російського газу до Європи скоротився, натомість перевезення СПГ танкерами стали вигідним джерелом доходів для РФ.

РФ залучила щонайменше 13 суден, які можуть пересуватися крижаними водами, для обслуговування проєкту Arctic LNG 2. Декілька суден кілька разів змінювали керівні компанії, щоб приховати фактичних власників. Серед них чотири судна, які здатні пересуватися замерзлими водами навколо Arctic LNG 2:

три наразі простоюють в Баренцевому морі, ще один — біля безпосередньо терміналу;

ще три звичайних судна для перевезення СПГ також перебувають у Баренцевому морі;

два знаходяться на ремонті в Китаї, ще один, імовірно, також прямує туди;

одне судно стоїть поблизу плавучого сховища на Далекому Сході РФ;

решта два простоюють у Фінській затоці.

"Росія наразі має більше суден у своєму розпорядженні, ніж було влітку чи восени 2024 року. Якщо на нього зможуть знайти покупців, цього невеликого флоту вистачить, щоб перевозити вантажі", — заявив засновник Арктичного інституту вашингтонського аналітичного центру Мальте Гумперт.

У період з серпня до жовтня 2024 року з Arctic LNG 2 експортували вісім партій газу, але жодна з них не "пришвартувалася до іноземних берегів". Натомість газ перевантажили у два російських сховища в Баренцевому морі й на Далекому Сході.

Саме у жовтні 2024 року масштабне виробництво зупинилося, бо навколо заводу утворився лід, відтак звичайні судна не могли дістатися туди.

Санкції проти Arctic LNG 2 США запровадила адміністрація Джо Байдена, але наразі незрозуміло чи буде адміністрація президента США Дональда Трампа "такою ж суворою, чи уряд запровадить обмеження на порти, які приймають це паливо". "Загроза помсти з боку США стримувала покупців минулого року".

"За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, посадовці, які пов’язані зі спільним проєктом Arctic LNG 2, протягом останнього року намагалися продати паливо та знайти покупців, здійснюючи поїздки до Індії та Китаю. Однак незрозуміло, чи змогли вони забезпечити будь-які продажі" — йдеться у повідомлені.

За інформацією Bloomberg, танкер "Іріс", який нині стоїть біля термінала Arctic LNG 2, цього літа може пройти коротким арктичним маршрутом до Азії. І це цілком імовірно, адже в Азії є покупці, що можуть бути готові обійти західні санкції.