У пункті пропуску «Угринів» тимчасово припинився рух

Через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло.

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинили оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП «Угринів» в обох напрямках.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Роботи з відновлення вже тривають.

У ДПСУ додали, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

«Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: «Шегині», «Краківець», «Грушів», «Рава-Руська», «Угринів». «Нижанковичі» та «Смільниця» працюють без черг», - додали у ДПСУ.