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Прибуток мільярдерів світу за десятиліття склав 6,5 трильйонів доларів

Грошей би вистачило на ліквідацію соціальних проблем людства.

Прибуток мільярдерів світу за десятиліття склав 6,5 трильйонів доларів
Фото: East News

Провідна британська благодійна організація Oxfam порахувала, що за останні 10 років статки 3 тисяч мільярдерів світу зросли приблизно на 6,5 трильйонів доларів.

Як пише The Guardian, загалом 1% найбагатшого населення планети зміг поповнити свої банківські рахунки та набити гаманці на майже 34 трильйони в американській валюті.

Благодійники стверджують, що цієї суми було б "більш ніж достатньо" для повної ліквідації явища бідності у світі - при чому аж 22 рази. На цьому тлі уряди країн розмірковують над запровадження податків на розкіш.
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