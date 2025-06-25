​Спецоперація "Граніт": в Україні викрили схему виведення з-під санкцій РНБО видобувних компаній

Правоохоронці викрили масштабну схему з незаконного переоформлення активів надровидобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем РНБО, і оголосили підозру 19 учасникам оборудки.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

"21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них - керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одразу після повномасштабного вторгнення Росії один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробленням корисних копалин на території Київської та Житомирської областей.

За даними слідства, ці дії дозволили цьому російському бізнесмену уникнути прямого санкційного тиску, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився за ним. Попри санкції та арешт майна, заводи продовжували переробляти ці корисні копалини, а прибутки - надходити до РФ.

"Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим «обличчям» підсанкційного бізнесу", - заявили в Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, для легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав.

"Формально - партнерство. Фактично - продовження російського контролю за українськими надрами", - йдеться у повідомленні.

Паралельно будувалась організаційна структура, до якої увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом. Комунікація велася через спеціальні засоби зв’язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів.

За даними правоохоронців, більшість важливих рішень приймались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем - саме там приймалися ключові рішення та узгоджувалися усі етапи злочинних дій, укладались договори.

Правоохоронці впродовж восьми місяців збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. Це - більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

За даними правоохоронців, вартість стратегічно важливих для економіки України підприємств, які український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО, - близько 1 млрд грн.

Отримані в ході спецоперації «Граніт» докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.