​ДОТ не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових, бо не знайшлось постачальників, - "Наші гроші"

Державний оператор тилу 19 червня скасував закупівлю добових наборів харчів для військових, які мали включати халяльні та кошерші продукти.
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".
До кінця року планували законтрактувати 180 тисяч сухпайків на 61,05 млн грн. Кожен ящик мав містити дев’ять раціонів: сім звичайних, один халяльний (меню ДПНП–15 або ДПНП–16) і один кошерний (меню ДПНП–17 або ДПНП–18).
Всього оголосили чотири лоти по 45 тисяч наборів, однак жоден не отримав пропозицій від учасників торгів.
Намір розширити перелік раціонів виник ще восени 2024 року після опитування в застосунку "Армія+". Із понад 9 тисяч опитаних військових близько 25% вказали на потребу в інклюзивному харчуванні – з урахуванням релігійних, медичних або етичних обмежень.
- У квітні 2025 року Міноборони дозволило закуповувати халяльні та кошерні сухпайки і заявило про плани оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків. Вони передбачають страви з баранини, яловичини, курки та індички. Як і звичайні сухпайки, раціони складаються з трьох прийомів їжі (сніданку, обіду та вечері) і містять: галети, сухарі, перші та другі страви в реторт-пакетах, каву, цукор, мед, джем, спеції, серветки та одноразові ложки.
- Згідно з ТС халяльні набори мають супроводжуватись сертифікатом Халяль. Його видає офіційний орган мусульман України зі статусом "Духовного управління" або іноземна установа, яка має акредитацію в країнах Організації ісламського співробітництва. Сертифікат видається після перевірки всіх етапів виробництва. Окрім цього, первинне пакування продуктів має відбуватись під наглядом експерта Халяль, а на упаковці обов’язково має бути відповідне маркування.
- Такі ж правила діють і для кошерних меню: сертифікат Кошер може видати лише зареєстрований в Україні орган, який уповноважений релігійними організаціями іудейських громад. Виробничі процеси так само перевіряються, первинне пакування – під контролем експерта Кошер, на наборі ‒ відповідне маркування.