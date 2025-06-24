​ДОТ не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових, бо не знайшлось постачальників, - "Наші гроші"

До кінця року планували законтрактувати 180 тисяч сухпайків на 61,05 млн грн

Державний оператор тилу 19 червня скасував закупівлю добових наборів харчів для військових, які мали включати халяльні та кошерші продукти.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".

До кінця року планували законтрактувати 180 тисяч сухпайків на 61,05 млн грн. Кожен ящик мав містити дев’ять раціонів: сім звичайних, один халяльний (меню ДПНП–15 або ДПНП–16) і один кошерний (меню ДПНП–17 або ДПНП–18).

Всього оголосили чотири лоти по 45 тисяч наборів, однак жоден не отримав пропозицій від учасників торгів.

Намір розширити перелік раціонів виник ще восени 2024 року після опитування в застосунку "Армія+". Із понад 9 тисяч опитаних військових близько 25% вказали на потребу в інклюзивному харчуванні – з урахуванням релігійних, медичних або етичних обмежень.