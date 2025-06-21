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Мешканець Львівщини намагався ввезти до України партію техніки Apple і Samsung на 3 млн грн

Митники зупинили контрабанду у "Шегинях".

Мешканець Львівщини намагався ввезти до України партію техніки Apple і Samsung на 3 млн грн
Виявлена контрабандна техніка
Фото: Державна митна служба

Сьогодні, 21 червня, на Львівщині у пункті пропуску "Шегині" митники зупинили спробу ввезення контрабандної техніки на 3 мільйони гривень.

Про це повідомила Державна митна служба України. 

Зазначається, що 64-річний мешканець області, повертаючись автомобілем  із приватної поїздки до Польщі, прибув в пункт пропуску "Шегині-Медика" автомобілем.

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Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор", заявивши, що не перевозить товарів, що підлягають декларуванню та оподаткуванню

Але під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили в багажному відділенні 1916 пар бездротових навушників APPLE і Samsung. 

Виявлені контрабандні навушники
Фото: Державна митна служба
Виявлені контрабандні навушники

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ. 

За попередніми даними, вартість незадекларованих товарів становить близько 3 млн гривень.

На упаковках великої кількості товару вказані однакові серійні номери, що не характерно для оригінальної продукції виробників Apple та Samsung і може свідчити про те, що товар не є оригінальним.
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