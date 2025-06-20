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Міністр енергетики заявив, що проєкт закупівлі в Болгарії блоків для Хмельницької АЕС не скасований

Більш того, за словами Галущенка, процес інтенсифікувався.

Міністр енергетики заявив, що проєкт закупівлі в Болгарії блоків для Хмельницької АЕС не скасований
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС № 3,4, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому Міжнародного агентства з атомної енергії, передає Інтерфакс-Україна.

“Питання не закрите, у нас нема офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Більш того, процес інтенсифікувався. На жаль, там [у Болгарії] відбуваються внутрішньополітичні процеси, які вплинули на гальмування проєкту. Але ми маємо певні плани щодо його поштовху. Зокрема на римській конференції в липні ми плануємо відповідне рішення МАГАТЕ, де воно виступить одним із лідерів цього процесу. Питання відкрите", – сказав Галущенко під час "Години запитань" до уряду в парламенті у п’ятницю.

Водночас Галущенко заявив, що для України стане катастрофою не добудувати блоки № 3-4 Хмельницької АЕС, альтернативою болгарським блокам буде обладнання з інших країн, але це втрата мінімум 3-4 років.

"Найгірший сценарій – якщо не відбудеться продаж Болгарією корпусів двох реакторів Україні. Для нас буде катастрофою не добудувати ХАЕС. Ми бачимо ренесанс атома у всьому світі […] Світовий банк відкриває фінансування. Це незворотній процес, без атома не буде ніякого "зеленого" переходу. Ми маємо опції замовити обладнання в інших країнах, але це час. Мінімум 3-4 роки на виготовлення корпусу", – сказав Галущенко.

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Міністр додав, що міністерство в кооперації з МАГАТЕ знайшло певні можливості, щоб підштовхнути Болгарію до реалізації проєкту.

Він також підкреслив, що внутрішньополітичні рухи в Болгарії, які загальмували продаж Україні корпусів реакторів, відбуваються в тому числі під впливом Росії.

Нагадаємо, що у квітні цього року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати Україні. За його словами, країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.
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