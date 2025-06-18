Україна і США говорили у Канаді про підтримку оборонних проєктів у межах спільного фонду

На саміті «Групи семи» у Канаді Україна і США обговорили підтримку оборонних проєктів у межах спільного інвестиційного фонду.
Про це повідомила віцепрем’єрка Юлія Свириденко.
«Наша делегація мала зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Говорили про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні. Американська сторона відкрита до такої співпраці», - зазначила Свириденко.
Вона додала, що Україна також закликала американських колег посилити санкційний тиск на Росію і що «ще один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати свою агресію».
- На початку цього місяця Свириденко заявила, що Україна та Сполучені Штати обговорили, як запустити мінеральний фонд до кінця року.
- Перше засідання правління хочуть провести у липні. А на перші гроші для запуску роботи фонду очікують до кінця вересня.