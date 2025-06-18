Велика приватизація: “Укрбуд” продали на аукціоні втричі дорожче початкової ціни

Сьогодні, 18 червня, відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових – 262 646 000 гривень, до фінальних – 805 001 000 гривень, передає Фонд держмайна.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ “Петро Ойл Енд Кемікалс”. Згідно з даними сервісу Opendatabot, власником компанії “Петро Ойл Енд Кемікалс” є “Лурак Інвестментс Лімітед” (100%, Кіпр), кінцевим бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі через “Чемексім Інтернешнл Лтд” (Грузія).

В. о. голови ФДМУ Іванна Смачило підкреслила: «Український бізнес демонструє високий інтерес до розвитку великих промислових об’єктів, що яскраво підтверджується конкуренцією на аукціонах. Одним із таких прикладів є ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» – підприємство, яке охоплює проєктування промислових та цивільних об'єктів, будівельно-монтажні роботи, а також підготовку кадрів для галузі. Приватні інвестиції в його розвиток стануть вагомим внеском у зміцнення економічного фундаменту України».

До умов приватизації об'єкта належить 10 пунктів, відповідно до яких покупець пакета акцій зобов’язаний від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій забезпечити їх виконання, зокрема:

збереження основних видів діяльності Державного акціонерного товариства “Будівельна компанія “Укрбуд”;

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, які наявні на дату переходу права власності на придбаний пакет акцій товариства, та недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу.

Будівельна компанія "Укрбуд" займається проектуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств загальною балансовою вартістю активів станом на 31.12.2024 понад 255 млн гривень, серед яких: проєктні інститути та навчально-курсові комбінати, об’єкти нерухомості у різних містах України, з яких частина вже здана в оренду.

Фонд держмайна зазначає, що інвестиції в державні об'єкти – це чудова нагода для розвитку бізнесу. Це дозволяє не лише розширити діяльність та впровадити нові технології, але й створити робочі місця, сприяючи зростанню економіки країни.