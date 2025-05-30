​Уряд затвердив ціну та умови продажу "Вінницяпобутхіму"

Кабінет Міністрів України затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім". Стартова ціна – 301 406 452 грн.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі". Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.
Відповідно до затверджених умов, новий власник має:
- зберегти основні види діяльності підприємства;
- впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;
- погасити прострочену кредиторську заборгованість, за винятком боргів перед підсанкційними особами;
- не допускати передачу активів компанії або самих акцій особам, пов’язаним з державою-агресором;
- гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців;
- дотримуватись вимог екологічного законодавства.
Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні зарахують до державного бюджету та спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
- Підприємство перейшло у державну власність за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі щодо застосування санкцій до російської компанії-власника — АТ "Невская косметика".
- Акціонерне товариство “Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як “Ушастый нянь”, “Мистер чистер”, Sarma. Власником заводу є Володимир Плесовських.
- Минулого місяця АРМА передало активи підприємства до Фонду держмайна (ФДМУ) для подальшої реалізації.