Шмигаль: Україна і МВФ погодили восьмий перегляд програми EFF

Пів мільярда доларів Київ може отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів.

Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця», — зазначив він.

За його словами, після цього загальна сума виплат за програмою перевищить 10 мільярдів доларів.

Прем’єр також повідомив, що за оцінками МВФ економіка України залишається стійкою, попри війну, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

«Програма EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах», — наголосив Шмигаль.