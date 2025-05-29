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Шмигаль: Україна і МВФ погодили восьмий перегляд програми EFF

Пів мільярда доларів Київ може отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів.

Шмигаль: Україна і МВФ погодили восьмий перегляд програми EFF
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця», — зазначив він.

За його словами, після цього загальна сума виплат за програмою перевищить 10 мільярдів доларів.

Прем’єр також повідомив, що за оцінками МВФ економіка України залишається стійкою, попри війну, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

«Програма EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах», — наголосив Шмигаль.

  • Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва 20 травня для 8-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
  • На прохання України переглянули також графік майбутніх траншів: 9-й в червні за результатами 8-го перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.
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