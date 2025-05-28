Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту

Оодним з інструментів фінансування може стати програма Ukraine Facility.

Утворюється міжнародна Коаліція укриттів цивільного захисту на підтримку України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідну заяву Шмигаль підписав 28 травня в Києві з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо.

«Ставимо перед собою чіткі цілі: координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів, обмінюватися найкращими практиками в цій сфері, створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту», – зазначив Шмигаль.

За його словами, одним з інструментів фінансування може стати програма Ukraine Facility, започаткована Євросоюзом.

Прем’єр-міністр нагадав, що в Україні наразі є понад 62 тисячі укриттів, але цієї кількості недостатньо. Частина з них потребує модернізації.

«Наша мета — до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тисячі. Ми розраховуємо залучити близько 14 мільярдів євро ресурсу завдяки діяльності коаліції», – повідомив очільник уряду.

Шмигаль закликав міжнародну спільноту долучатися до новоствореної коаліції.