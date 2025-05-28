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Україні вдалося повернути з російської окупації 11 дітей, серед них — хлопчик, який зазнав катувань від окупантів

Вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали і катували у підвалі.

Україні вдалося повернути з російської окупації 11 дітей, серед них — хлопчик, який зазнав катувань від окупантів
Фото: Дар'я Зарівна

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA ще 11 українських дітей вдалося врятувати з російської окупації.  

Про це повідомляє операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна

"Серед них — дівчинка, чиї мама та брат, військовослужбовці та захисники Азовсталі понад три роки провели в російському полоні. Увесь цей час мати не знала, чи побачить ще колись своїх дітей. Під час обміну вона зустріла сина в автобусі, а сьогодні нарешті змогла обійняти й маленьку донечку", пише Зарівна.

Ще один хлопець також уперше за три роки побачив своїх рідних — батька, який всі роки боронив Україну в лавах ЗСУ, та брата, теж військового, який був у російському полоні понад три роки.  

Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, вивезли в підвал та катували. Дитину били, залякували й намагалися забрати до армії РФ просто напередодні повноліття.  

"Дякую Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в організації цієї складної рятувальної місії. Разом ми продовжимо боротися доти, доки кожна українська дитина не буде в безпеці", — наголошує Зарівна.  

  • Нещодавно Україна повернула додому ще дев'ятьох дітей, яких російська влада незаконно утримувала на окупованих територіях.
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