Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

Україна повернула додому ще дев'ятьох дітей, яких російська влада незаконно утримувала на окупованих територіях.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування. Серед них - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів. Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок", - написав Єрмак.

Він подякував команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії.

"Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей", - додав голова ОП.