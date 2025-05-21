Єрмак: американські сенатори представили резолюцію щодо повернення всіх викрадених Росією українських дітей

Резолюцію підтримали як демократи, так і республіканці.

В США двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка визначає, що жодна мирна угода з РФ не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей.

Про це повідомив начальник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар.

Також до них приєдналися представники як Республіканської, так і Демократичної партій: Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман.

“Викрадення дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо”, - запевнив голова Офісу президента України.