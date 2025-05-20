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З початку року Сили оборони ліквідували 185 000 російських окупантів

Головком Сирський наголосив, що кожний знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру.

З початку року Сили оборони ліквідували 185 000 російських окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Сирський/Телеграм

З початку 2025 року росіяни втратили 185 000 військових на фронті в Україні. 

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. А кожний знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру.

"Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", – додав Сирський.

Нагадаємо, що за минулий тиждень ЗСУ ліквідували майже 7,9 тисяч російських окупантів та знищили щонайменше один вертоліт РФ

Станом на сьогодні, від початку вторгнення армія РФ втратила близько 975 800 військових.
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