З початку доби на фронті відбулося 91 боєзіткнення, ворог активний на Покровському напрямку

Росіяни також зі своєї території обстрілюють прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Від початку доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Сергіївське, Архипівка, Залізний Міст, Логи Чернігівської області; Зарічне, Дмитрівка, Біла Береза, Рясне, Рудак, Порозок, Миколаївка, Тур’я, Мар’їне, Миропільське, Покровка, Гірки Сумської області.

На Харківському напрямку українські захисники відбили атаку агресора у бік Строївки.

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське. Шість боєзіткнень на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори. Наразі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах Дружби, Петрівки та Торецька. Три боєзіткнення триває.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 31 раз за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Чотири бої тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Бересток, Зоря, Мирноград.

На Новопавлівському напрямку агресор 18 разів намагався йти вперед у районі населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в напрямку Одрадного. Шість боєзіткнень тривають. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Піддубне і Толстой.Двічі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Новоандріївки та Малих Щербаків на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.

На Курському напрямку українські захисники відбивають атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано вісім боєзіткнень. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 16 КАБ та здійснив 139 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.