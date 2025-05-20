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У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК

У чоловіка не знайшли слідів пошкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти.

У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Очільник поліції Харківської області Петро Токар

У поліції Харківщини заявили, що у чоловіка, який загинув на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не знайшли слідів пошкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження і не знайшли доказів доведення до самогубства.

Як пише "Суспільне", про це розповів начальник поліції Харківської області Петро Токар.

Він зазначив, що туди одразу прибула слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події, опитала очевидців, свідків і вилучила відеозаписи з камер спостереження, які функціонували на території РТЦК та СП і в приміщенні. 

"Хочу сказати, що, попри різні маніпуляції, під час проведення розтину трупа загиблої особи, не отримано жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, непритаманні для падіння з висоти третього поверху. Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особу саме довели до самогубства", – сказав Токар.

За його словами, загиблий у соцмережах публікував дописи, що у жодному разі не піде воювати. Він був членом гуртка велосипедистів, і вони робили схожі публікації. 

"Слідчі вивчили ряд публікацій, які виставлені членами гуртка велосипедистів, у якому покійний перебував. І там є певні публікації, які він робив, де зазначав, що в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить, у жодному разі він не піде воювати, смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще покінчити життя самогубством", – повідомив начальник поліції. 

  • 12 травня на території військкомату на Харківщині загинув 39-річний цивільний. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством. 
  • Згодом начальника РТЦК та СП у Харкові і його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків і призначили розслідування. 
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