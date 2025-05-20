Ворог за добу здійснив понад 80 обстрілів Сумщини

Протягом доби, з ранку 19 травня до ранку 20 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:
- 30 ударів РСЗВ;
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Великописарівській громаді зруйновано 2 об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 47 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 35 хвилин.