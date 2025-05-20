Ворог за добу здійснив понад 80 обстрілів Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 19 травня до ранку 20 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

30 ударів РСЗВ;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Великописарівській громаді зруйновано 2 об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 47 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 35 хвилин.