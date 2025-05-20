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Південно-донецький напрямок

Село Багатир на Донеччині залишається під контролем ЗСУ, росіяни міняють тактику і йдуть на штурм поодинці

І у плащах, ховаючись від дронів.

Село Багатир на Донеччині залишається під контролем ЗСУ, росіяни міняють тактику і йдуть на штурм поодинці
Скриншот відео

Збройні сили України продовжують утримувати під контролем село Багатир на Донеччині, яке російське міноборони “захопило” ще 17 травня. Про це LB.ua повідомили у тактичній групі “Вугледар”, що воює на Південно-донецькому напрямку. 

Там нагадали, що у березні росіяни звітували про захоплення сіл Костянтинопіль та Андріївка, у квітні – про “звільнення” Розливу, але у кожному з цих населених пунктів ЗС України досі зберігають присутність. 

За словами речника тактичної групи “Вугледар”, підполковника Олексія Бєльского, битва за Багатир розпочалася 5 травня. Ворог атакував населений пункт одночасно з 3-4 напрямків: бронетехнікою, на автомобілях, баггі, мотоциклах, пішки. Тричі штурмові групи противника розміщували російський прапор на околицях села, але українські військові тричі його прибирали. 

“Тож противник змінив тактику – по одному, здебільшого вночі, відправляє штурмовиків у спеціальних плащах (пончо), щоб ускладнити їх виявлення за допомогою українських БПЛА з тепловізорами. Стараються рухатися лісосмугами з мінімальним запасом води та їжі для єдиної мети – зайти та закріпитися на околицях Багатиря.

Поля та дороги неподалік та вулиці у самому населеному пункті всіяні тілами подібних «одиноких приблуд». А населений пункт Багатир і досі лишається під контролем військовослужбовців 33 окремої механізованої бригади тактичної групи «Вугледар»”, - заявив підполковник Олексій Бєльский.
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