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Зеленський: світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни і реальний мир

Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції.

Зеленський: світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни і реальний мир
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу преидента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про сьогоднішні розмови з американським колегою Дональдом Трампом.

Голова держави нагадав, що розмовляв з Дональдом Трампом двічі - спочатку до його розмови з Путіним, а потім - разом із Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн.

“Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру”, - наголосив президент України.

На початку двосторонньої розмови Володимир Зеленський підтвердив Трампу, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню, і важливо не розмивати цю пропозицію. 

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“Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі”, - підкреслив президент.

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат, і розглядає всі можливі майданчики. 

У другій розмові, із європейськими лідерами, йшлось про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін. В переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні представники США та Європи, оскільки лише Путін зацікавлений, щоб США дистанціювалися від перемовин і досягнення миру.

“Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру”, - підсумував Володимир Зеленський.

  • Американський президент Дональд Трамп за результатами розмови з Путіним сказав, що переговори Росії та України почнуться негайно
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