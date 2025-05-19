«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білорусі оголосили в розшук 125 людей пов'язаних із полком Калиновського ЗСУ

Шістьох добровольців узяли під варту.

У Білорусі оголосили в розшук 125 людей пов'язаних із полком Калиновського ЗСУ
Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.
Фото: скрин відео

Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара під час міжнародного форуму в Росії заявив, що п’ятьох керівників полку Калиновського заочно засудили до термінів від 12 до 20 років ув’язнення у спеціальних колоніях. 

Про це пише Радіо Свобода.

Ще 125 людей, які, за даними Слідчого комітету, пов’язані з полком Калиновського, оголошені в розшук, шістьох узяли під варту.

"Учасники заворушень, які втекли за кордон, створили націоналістичні збройні формування в Україні та Польщі. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", – заявив Гара.

Полк Калиновського був сформований у березні 2022 року і складається з добровольців із Білорусі. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies