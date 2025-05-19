У Білорусі оголосили в розшук 125 людей пов'язаних із полком Калиновського ЗСУ

Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара під час міжнародного форуму в Росії заявив, що п’ятьох керівників полку Калиновського заочно засудили до термінів від 12 до 20 років ув’язнення у спеціальних колоніях.

Про це пише Радіо Свобода.

Ще 125 людей, які, за даними Слідчого комітету, пов’язані з полком Калиновського, оголошені в розшук, шістьох узяли під варту.

"Учасники заворушень, які втекли за кордон, створили націоналістичні збройні формування в Україні та Польщі. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", – заявив Гара.

Полк Калиновського був сформований у березні 2022 року і складається з добровольців із Білорусі.