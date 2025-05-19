Умєров: Узгоджений покроковий план обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000"

До роботи залучені всі ключові інституції: від Міноборони до Офісу омбудсмана.

У Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.

Про це заявляє міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час доповіді Президенту Володимиру Зеленському Рустем Умєров детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.

"Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив", — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони наголосив, що "ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій".

"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених", — додає Умєров.

До роботи залучені всі ключові інституції: Міноборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна — повернути кожного", — наголосив міністр.

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000. Зокрема, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.

Керівник ГУР Кирило Буданов не виключає, що обмін може відбутися цього тижня.