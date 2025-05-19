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Ще троє зрадників, які воювали на боці РФ проти України, отримали тюремні строки, СБУ

Зрадники потрапили у полон ЗСУ під час боїв на Донеччині у 2024 році.

Ще троє зрадників, які воювали на боці РФ проти України, отримали тюремні строки, СБУ
Фото: EPA/UPG

За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

Українські захисники взяли зрадників у полон як єдиних вцілілих під час боїв на Покровському та Новопавлівському напрямках у 2024 році.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зрадникам 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджені раніше проживали на тимчасово окупованій території Донеччини та на початку 2022 року добровільно приєдналися до угруповань Південного військового округу росії.

Двоє з них – вступили до 91-го стрілецького полку рф на посади стрільців. Після нетривалої підготовки одного з "мобілізованих" рашисти перекинули на лівобережжя Херсонщини чергувати на блокпостах та будувати фортифікаційні споруди для окупантів.

Пізніше він отримав наказ штурмувати селища Старомлинівку та Микільське на Донеччині. 

Інший зрадник допомагав загарбникам атакувати позиції ЗСУ під Костянтинополем та селищем Зеленівка у Волноваському та Покровському районах області.

Ще один – мобілізувався до 5-ї окремої мотострілецької бригади рф, де охороняв маршрути руху військових колон окупантів по мостових переправах на лівобережжі Херсонщини.

Згодом його відрядили "прориватися" на Покровському напрямку, де він потрапив у полон після того, як українські оборонці повністю знищили його підрозділ.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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