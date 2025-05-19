Росіяни атакували на Херсонщині ферму, постраждав працівник

У Херсонській області росіяни атакували з безпілотника фермерське господарство, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
“Близько 10:30 російські війська атакували з дрона фермерське господарство у Костирці”, ‒ зазначили в ОВА.
Через скидання вибухівки з дрона постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Потерпілий – під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
- За тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. ППО збила близько 80% з них.