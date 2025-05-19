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Росіяни атакували на Херсонщині ферму, постраждав працівник

27-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

Росіяни атакували на Херсонщині ферму, постраждав працівник

У Херсонській області росіяни атакували з безпілотника фермерське господарство, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

“Близько 10:30 російські війська атакували з дрона фермерське господарство у Костирці”, ‒ зазначили в ОВА.

Через скидання вибухівки з дрона постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

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Потерпілий – під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
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