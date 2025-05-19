У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок

Понад 12 тисяч будівель у Харкові зазнали руйнацій різного ступеню внаслідок атак Росії.

Як йдеться на сайті Харківської міської ради, про це розповів мер міста Ігор Терехов.

У різних районах Харкова є житлові будинки, що потребують зносу, а на їхньому місці будуватимуться нові.

"Загалом ми вимушені знести 30 багатоповерхових житлових будинків. Але це не остаточна цифра, бо потрібні подальші експертизи. Фахівці мають з’ясувати ступінь аварійності пошкоджених будівель, і вже на основі цих висновків ухвалюватимемо рішення далі", - зазначив Терехов.