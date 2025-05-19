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У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок

Загалом внаслідок ударів пошкоджено 12 000 будівель. 

У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок
наслідки російського удару
Фото: Харківська обласна прокуратура

Понад 12 тисяч будівель у Харкові зазнали руйнацій різного ступеню внаслідок атак Росії. 

Як йдеться на сайті Харківської міської ради, про це розповів мер міста Ігор Терехов. 

У різних районах Харкова є житлові будинки, що потребують зносу, а на їхньому місці будуватимуться нові.

"Загалом ми вимушені знести 30 багатоповерхових житлових будинків. Але це не остаточна цифра, бо потрібні подальші експертизи. Фахівці мають з’ясувати ступінь аварійності пошкоджених будівель, і вже на основі цих висновків ухвалюватимемо рішення далі", - зазначив Терехов.

  • Станом на кінець квітня до Міжнародного реєстру збитків подано вже майже 30 тисяч заяв.
  • Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
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