У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок

Понад 12 тисяч будівель у Харкові зазнали руйнацій різного ступеню внаслідок атак Росії.
Як йдеться на сайті Харківської міської ради, про це розповів мер міста Ігор Терехов.
У різних районах Харкова є житлові будинки, що потребують зносу, а на їхньому місці будуватимуться нові.
"Загалом ми вимушені знести 30 багатоповерхових житлових будинків. Але це не остаточна цифра, бо потрібні подальші експертизи. Фахівці мають з’ясувати ступінь аварійності пошкоджених будівель, і вже на основі цих висновків ухвалюватимемо рішення далі", - зазначив Терехов.
- Станом на кінець квітня до Міжнародного реєстру збитків подано вже майже 30 тисяч заяв.
- Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.