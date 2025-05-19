Росіяни завдали 421 удару по Запорізькій області

201 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали.

Пошкоджені авто, але люди не постраждали.

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