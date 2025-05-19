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Росіяни завдали 421 удару по Запорізькій області

Пошкоджені авто, але люди не постраждали. 

Росіяни завдали 421 удару по Запорізькій області
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. 

208 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.

201 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
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