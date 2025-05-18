На Торецькому напрямку оператори українських дронів вистежили в укритті два танки російських окупантів і знищили ворожу бронетехніку.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Пілоти дронів батальйону безпілотних систем "Спалах" – справжні герої сучасної війни! Вони щодня ризикують життям, щоб знищити ворога з точністю. Ще мінус два танки-сараї у ворога", ідеться у повідомленні.

Ворог заховав свою бронетехніку у покинутих спорудах. Завдяки ювелірній і майстерній роботі пілотів, ворожі танки знищені.

"Точність та швидкість – оператори дронів бригади працюють безпомилково! Ворог може ховатися, але від їхніх пташок не втекти жодному окупанту", — ідеться у повідомленні.