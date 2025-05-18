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За тиждень ЗСУ ліквідували майже 7,9 тисяч російських окупантів та знищили щонайменше один вертоліт РФ

Також знищено майже 2,3 тисячі одиниць ворожої техніки.

За тиждень ЗСУ ліквідували майже 7,9 тисяч російських окупантів та знищили щонайменше один вертоліт РФ
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Втрати ворога за тиждень Сили оборони знищили майже 2,3 тисяч одиниць ворожої техніки та 7,9 окупантів.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 11 по 18 травня 2025 року втрати противника склали близько 7840 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 40 танків
  • 111 бойових броньованих машин
  • 310 артилерійських систем
  • 6 РСЗВ
  • 8 установок ППО
  • 953 одиниці автотехніки
  • 14 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше один вертоліт та 848 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
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