ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Doppelganger" у розпал виборів у Польщі

Основні заклики Кремля зводяться до критики підтримки України з боку Польщі.

Напередодні президентських виборів у Польщі Кремль розпочав спецоперацію проти європейського суспільства під назвою Doppelganger ("Двійник").

Про це інформує ГУР МО України.

"Напередодні президентських виборів у Польщі росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства. Головний інструмент кремля — спецоперація під назвою Doppelganger ("Двійник")", — зазначають у ГУР МО.

Спецоперація Кремля є однією з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

"Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців", — кажуть у розвідці.

Основними меседжами, які використовує Кремль, це критика підтримки України з боку Польщі, заклики до виходу держави з Євросоюзу та дискредитація політики уряду Дональда Туска.

Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці.

Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності.