У Польщі проходять президентські вибори

За останніми опитуваннями, мер Варшави Рафал Тшасковський набирає близько 30% голосів

18 травня у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. У першому турі зареєстровано 13 кандидатів.

Про це повідомляє PAP.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування триватиме до 21:00.

Право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців.

Фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція", а також очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

За останніми опитуваннями, Тшасковський набирає близько 30% голосів, а Навроцький – близько 25%. Третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.