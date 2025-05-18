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У Польщі проходять президентські вибори

За останніми опитуваннями, мер Варшави Рафал Тшасковський набирає близько 30% голосів

У Польщі проходять президентські вибори
Фото: PAP

18 травня у Польщі розпочався перший тур президентських виборів. У першому турі зареєстровано 13 кандидатів.

Про це повідомляє PAP.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування триватиме до 21:00.

Право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців.

Фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція", а також очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

За останніми опитуваннями, Тшасковський набирає близько 30% голосів, а Навроцький – близько 25%. Третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.

  • Раніше Державна виборча комісія Польщі зареєструвала рекордну кількість кандидатів у президенти в історії країни – 17, однак зараз триває перевірка підписів, поданих за кандидатів під час реєстрації.
  • Згідно з останніми даними соцопитувань, найбільше шансів на президентство має кандидат від правлячої Громадянської коаліції, чинний мер Варшави Рафал Тшасковський. Його суперниками у другому турі можуть стати кандидат за підтримки опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Кароль Навроцький або кандидат від націоналістичної “Конфедерації” Славомир Ментцен.
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