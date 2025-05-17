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Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ у Чорному морі

Президент Туреччині повідомив, що економічна цінність відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів. 

Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ у Чорному морі
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна виявила 75 мільярдів кубометрів нового природного газу на родовищі у Чорному морі, передає “Економічна правда” із посиланням на турецькі медіа

Такі обсяги газу знайшли на родовищі Гектепе-3 на глибині 3500 метрів.

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"В результаті 49 днів роботи ми виявили 75 мільярдів кубометрів нового природного газу в родовищі. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише наших резиденцій приблизно на 3,5 роки. Економічна цінність нашого відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів", – сказав глава держави.

Ердоган заявив, що Туреччина загалом розробила 38 свердловин в Чорному морі.

Такі обсяги є одними з найбільших в історії спостережень. Вони є більшими, аніж весь обсяг газу на українських родовищах Чорного та Азовського морів за оцінками 2017 року.
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