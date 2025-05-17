Reuters: за останню добу ізраїльські сили вбили щонайменше 146 осіб у Смузі Гази

Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року

За останні 24 години ізраїльські військово-повітряні сили вбили щонайменше 146 палестинців у нових атаках на Смугу Гази та поранили багатьох інших.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я, які контролює ХАМАС.

Ізраїльські удари, завдані з четверга, стали однією з найсмертоносніших фаз бомбардувань з моменту провалу перемир'я в березні. Останні удари відбулися після того, як президент США Дональд Трамп завершив своє близькосхідне турне в п'ятницю без видимого прогресу в напрямку нового припинення вогню.

Повідомляється, що 459 людей отримали поранення внаслідок ізраїльських ударів за останні 24 години.

Ізраїльські військові раніше, що проводять масштабні удари та мобілізують війська в рамках підготовки до розширення операцій у Смузі Гази та досягнення “оперативного контролю” в районах палестинського анклаву.

Система охорони здоров'я Гази ледве функціонує, лікарні неодноразово зазнавали ударів з боку ізраїльських військових протягом 19-місячної війни, а медикаменти вичерпуються, оскільки Ізраїль з початку весни посилив блокаду анклаву.