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Reuters: за останню добу ізраїльські сили вбили щонайменше 146 осіб у Смузі Гази

459 людей отримали поранення.

Reuters: за останню добу ізраїльські сили вбили щонайменше 146 осіб у Смузі Гази
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

За останні 24 години ізраїльські військово-повітряні сили вбили щонайменше 146 палестинців у нових атаках на Смугу Гази та поранили багатьох інших.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я, які контролює ХАМАС.

Ізраїльські удари, завдані з четверга, стали однією з найсмертоносніших фаз бомбардувань з моменту провалу перемир'я в березні. Останні удари відбулися після того, як президент США Дональд Трамп завершив своє близькосхідне турне в п'ятницю без видимого прогресу в напрямку нового припинення вогню.

Повідомляється, що 459 людей отримали поранення внаслідок ізраїльських ударів за останні 24 години.

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Ізраїльські військові раніше, що проводять масштабні удари та мобілізують війська в рамках підготовки до розширення операцій у Смузі Гази та досягнення “оперативного контролю” в районах палестинського анклаву.

Система охорони здоров'я Гази ледве функціонує, лікарні неодноразово зазнавали ударів з боку ізраїльських військових протягом 19-місячної війни, а медикаменти вичерпуються, оскільки Ізраїль з початку весни посилив блокаду анклаву.

  • Раніше повідомлялося, шо Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок нового наступу у Смузі Гази, який військові назвали операцією "Колесниці Гідеона".
  • Як пише The Guardian, наземна частина бойових дій розпочалася після масованого авіаудару, що призвів до загибелі близько 100 людей. За повідомленням від ЦАХАЛу, "мобілізовані сили мають захопити стратегічні позиції у Смузі Гази в межах розширення кампанії, що спрямована на досягнення усіх цілей війни в Газі".
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