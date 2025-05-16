BBC: Ізраїль розпочав масштабний наступ на півночі Смуги Гази, загинуло 50 людей

Повідомляється, що вчора жертвами ізраїльських авіаударів в анклаві стали понад 120 осіб.

Під час ізраїльського наступу на півночі Смуги Гази загинуло щонайменше 50 людей, повідомляє BBC з посиланням на агентство цивільної оборони анклаву, яке контролює ХАМАС.

Палестинці на півночі кажуть, що Ізраїль розпочав великомасштабну наземну, повітряну та морську атаку сьогодні зранку.

За словами місцевих жителів, напад розпочався із загороджень з димових шашок, за якими відбувся інтенсивний артилерійський обстріл із прилеглих ізраїльських позицій. Потім танки почали просуватися до району Ас-Салатин у західній частині Бейт-Лахії. Свідки повідомили, що ізраїльська бронетехніка оточила школу, в якій перебували сотні переміщених цивільних осіб.

Також повідомляється, що у четвер внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі загинули понад 120 осіб.

Це наймасштабніші наземні атаки на півночі Гази з того часу, як Ізраїль відновив наступ на початку березня, зазначає видання.