Члени НАТО домовилися про 5% на оборону протягом 10 років до червневого саміту, ‒ Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО домовляться про мету витрачати еквівалент 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО 2025 року в червні.

Він зробив ці коментарі під час виступу в програмі "Hannity" на каналі Fox News, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп скоротив фінансування оборони НАТО протягом другої частини свого першого терміну у 2017-2021 роках і часто скаржився, що США платять більше, ніж мають.

“Можу сказати вам, що через шість тижнів ми прямуємо до саміту, на якому практично кожен член НАТО матиме 2% або більше, але що ще важливіше, багато з них матимуть понад 4%, і всі погодяться з метою досягнення 5% протягом наступного десятиліття”, – сказав Рубіо.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив цього тижня, що Берлін підтримує вимогу Трампа до членів оборонного альянсу збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

У січні Німеччина заявила, що виконала мету НАТО щодо витрат 2% свого ВВП на оборону у 2024 році.

Саміт НАТО 2025 року відбудеться в Нідерландах з 24-25 червня.

Раніше Рубіо спростував, що Вашингтон виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.