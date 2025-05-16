Громадянам Латвії порадили, як розпізнати російських шпигунів

У Латвії одна із розвідувальних служб порадила громадянам, як розпізнати російських диверсантів та шпигунів.

Як пише The Guardian, такі поради запропонувала у своєму щорічному звіті Служба оборонної розвідки та безпеки балтійської країни (MIDD).

Зокрема, там кажуть, що неохайний вигляд та недостатня гігієна туристів можуть бути однією з явних ознак того, це – агенти. До інших "тривожних сигналів" включили "надмірно цікаві" розмови з місцевими жителями, коротку стрижку у військовому стилі. Також радять звертати увагу на туристів, які не знають місцевості, але мають незвично багато спорядження для виживання на природі, зокрема спеціалізовані аптечки, карти чи рації.

У MIDD вважають, що такі поради можуть допомогти громадянам виявляти агентів, які розшукують критичну інфраструктуру та військові об'єкти, щоб здійснювати там акти саботажу, убивства чи розпалювання заворушень.

Однак розвідники зазначають, що російські оперативники за останні роки покращили свою гру, навчаючись "маскуванню під хамелеона," що ускладнює їх виявлення. У MIDD кажуть, що, як показує український досвід, російські спецслужби здатні адаптуватися до середовища та обставин, в яких використовуються розвідувально-диверсійні групи і їхні члени можуть візуально не відповідати класичному профілю розвідника-диверсанта.

Агентство додало, що агенти можуть бути частиною груп, що затримуються поблизу "чутливих" об'єктів, видаючи себе за гуманітарних працівників або ночують у віддалених районах, не виявляючи жодного інтересу до природи.

Однак служба безпеки застерегла пересічних громадян від самосуду щодо імовірних російських агентів, наголосивши, що поліція та військові найкраще оснащені, щоб взяти на себе ініціативу, коли виникнуть підозри.