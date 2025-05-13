Польща має докази, що Росія завербувала організаторів пожежі у Варшаві через Telegram

Очількик МЗС заявив, що дії Москви були “абсолютно неприйнятними”, і що унаслідок цього було закрито друге російське консульство в Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна має докази того, що Росія завербувала людей через месенджер Telegram для організації масштабної пожежі в торговому центрі у Варшаві минулого року, повідомляє BBC.

Сікорський заявив, що дії Москви були “абсолютно неприйнятними”, і що унаслідок цього було закрито друге російське консульство в Польщі.

Його коментарі прозвучали після того, як польське розслідування дійшло висновку, що пожежа в торговому центрі на Маривільській була організована московськими спецслужбами. Росія заперечила свою причетність, а речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Польщу в "русофобії".

Пожежа у травні 2024 року знищила 1400 малих підприємств, багато співробітників яких належали до в'єтнамської громади Варшави.

“У нас є докази того, що вони завербували людей, які проживають у Польщі, вони завербували їх через Telegram і платили їм за підпал цього величезного торгового центру. Дивом ніхто не постраждав, але це абсолютно неприйнятно”, – сказав Сікорський у понеділок.

Міністр закордонних справ заявив BBC, що вирішив, що присутність Росії в Польщі має бути “ще більше скорочена”, і що консульство Росії в Кракові тепер закрито, щоб спробувати ускладнити Москві “шпигунство” за Польщею. “Ми приймемо подальші рішення, якщо вони продовжуватимуть ці гібридні атаки”, ‒ сказав Сікорський.

Наразі в Польщі залишається відкритим лише одне консульство, поряд з посольством. Місію в місті Познань закрили торік після того, як Варшава звинуватила Росію в актах саботажу та кібервійни.

На запитання, чому Польща просто не розірвала всі дипломатичні зв'язки, Сікорський відповів: “Я сподіваюся, що до цього не дійде”.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Польща затримала та засудила кількох осіб, звинувачених у саботажі від імені російських розвідувальних служб.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Після цього голова МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства РФ у Кракові. Польська прокуратура повідомила, що до причетності до підпалу підозрюють двох українців.

У жовтні 2024 Сікорський відкликав згоду на роботу консульства Росії у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках. Сікорський наголошував, що країна може закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі.