Трамп назвав Євросоюз "гіршим за Китай"

Президент США Дональд Трамп за лічені години після досягнення угоди про послаблення митного тиску з Китаєм заявив, що Європейський Союз "в багатьох сенсах гірший".

Як пише Politico, господар Білого дому взявся порівнювати блок із 27 держав із Піднебесною - і не на користь ЄС. За словами республіканця, "їм доведеться сильно поступитися, ось побачите, бо в нас всі карти, а вони ставляться до нас дуже несправедливо".

Критика на адресу Європи контрастує із попередньою заявою Трампа, в якій він позитивно відгукувався про очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називав її "фантастичною" та говорив про бажання якомога скоріше організувати зустріч.

Сама ж фон дер Ляєн стверджує, що готова до діалогу з американським лідером лише тоді, коли сторони розроблять конкретний пакет торговельних пропозицій, щодо якого можна буде домовлятися. У ЄС погрожують, що в разі небажання США йти на поступки готові запровадити високі мита на американський експорт, обсяг якого складає 95 мільярдів євро.