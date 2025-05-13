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Трамп назвав Євросоюз "гіршим за Китай"

Новий випад у гострій торговельній війні.

Трамп назвав Євросоюз "гіршим за Китай"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп за лічені години після досягнення угоди про послаблення митного тиску з Китаєм заявив, що Європейський Союз "в багатьох сенсах гірший". 

Як пише Politico, господар Білого дому взявся порівнювати блок із 27 держав із Піднебесною - і не на користь ЄС. За словами республіканця, "їм доведеться сильно поступитися, ось побачите, бо в нас всі карти, а вони ставляться до нас дуже несправедливо".

Критика на адресу Європи контрастує із попередньою заявою Трампа, в якій він позитивно відгукувався про очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називав її "фантастичною" та говорив про бажання якомога скоріше організувати зустріч.

Сама ж фон дер Ляєн стверджує, що готова до діалогу з американським лідером лише тоді, коли сторони розроблять конкретний пакет торговельних пропозицій, щодо якого можна буде домовлятися. У ЄС погрожують, що в разі небажання США йти на поступки готові запровадити високі мита на американський експорт, обсяг якого складає 95 мільярдів євро. 
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