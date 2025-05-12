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Тайвань виділяє $2 мільйони на розмінування українських територій

Литва і Тайвань обговорили спільні операції з розмінування українських територій.

Тайвань виділяє $2 мільйони на розмінування українських територій
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Тайвань приєднується Міжнародної коаліції з розмінування України і виділяє $2 мільйони на очищення українських територій від російських мін.

Про це повідомляє Міноборони Литви. 

Міноборони Литви провело перемовини з представництвом Тайваню у Вільнюсі щодо підтримки України, зокрема йшлося щодо операцій з розмінування.

"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", — ідеться у повідомленні.

Сторони наголосили на важливості співпраці країн-учасниць коаліції з країною Тайвань, оскільки "це один зі способів для демократичних суспільств співпрацювати над конкретними ініціативами, що сприяють безпеці та відбудові України".

"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у вирішенні питання розмінування в Україні. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", — наголосили у відомстві Литви.

  • У лютому 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України 15 країн-партнерів підписали Протокол про наміри щодо створення Коаліції розмінування. Разом з Литвою цю Коаліцію очолюватиме Ісландія.
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