Тайвань виділяє $2 мільйони на розмінування українських територій

Тайвань приєднується Міжнародної коаліції з розмінування України і виділяє $2 мільйони на очищення українських територій від російських мін.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Міноборони Литви провело перемовини з представництвом Тайваню у Вільнюсі щодо підтримки України, зокрема йшлося щодо операцій з розмінування.

"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", — ідеться у повідомленні.

Сторони наголосили на важливості співпраці країн-учасниць коаліції з країною Тайвань, оскільки "це один зі способів для демократичних суспільств співпрацювати над конкретними ініціативами, що сприяють безпеці та відбудові України".

"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у вирішенні питання розмінування в Україні. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", — наголосили у відомстві Литви.