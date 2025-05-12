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Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути присутнім на зустрічі в Туреччині

Глава держави ще раз наголосив, що поїде у Туреччину на переговори з росіянами.

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути присутнім на зустрічі в Туреччині
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити на зустрічі в Туреччині президента США Дональда Трампа і сподівається, що Володимир Путін не буде уникати цієї зустрічі.

Про це президент Зеленський написав у соцмережах.

"Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", — зазначив Зеленський. 

Володимир Зеленський зазначив, що підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. "Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", — підкреслив глава держави. 

"І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", — додає президент Зеленський.
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