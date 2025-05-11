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Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на Росію знову зближуються

Адміністрація президента Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на Росію знову зближуються
Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал взяв участь у зустрічі "коаліції охочих" в Києві по відеозв'язку. За підсумками зустрічі Міхал підкреслив, що нарешті почався спільний тиск США та Європи на Росію.

Про це пише ERR.

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їх прагненням до 30-денного припинення вогню і здатністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною починають діяти спільно і точка додатку цього тиску тепер зміщується в бік Росії", зазначив Міхал.

Очільник уряду Естонії підпреслив, що адміністрація президента Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і назвав це "хорошим знаком". Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі з РФ.
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