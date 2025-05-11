Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на Росію знову зближуються

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал взяв участь у зустрічі "коаліції охочих" в Києві по відеозв'язку. За підсумками зустрічі Міхал підкреслив, що нарешті почався спільний тиск США та Європи на Росію.

Про це пише ERR.

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їх прагненням до 30-денного припинення вогню і здатністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною починають діяти спільно і точка додатку цього тиску тепер зміщується в бік Росії", зазначив Міхал.

Очільник уряду Естонії підпреслив, що адміністрація президента Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".