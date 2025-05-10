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Каллас: в ЄС сподіваються, що Сполучені Штати знову долучаться до Коаліції спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Інші країни також можуть приєднатися до Core Group.

Каллас: в ЄС сподіваються, що Сполучені Штати знову долучаться до Коаліції спецтрибуналу щодо злочинів РФ
Фото: Міноборони

В Європейському Союзі сподіваються, що Сполучені Штати знову долучаться до Коаліції (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.

Про це заявила в інтервʼю Укрінформу висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас.

"США працювали з нами в цій коаліції два роки. Американці багато зробили, і ми сподіваємося, що вони знову доєднаються пізніше, тому що тепер усі технічні деталі врегульовані", – зазначила Каллас.

Висока представниця ЄС наголосила, що інші країни також можуть приєднатися до Core Group, до якої наразі долучилися вже близько 40 держав.

За словами Каллас, цей спецтрибунал призначений для притягнення до відповідальності за злочин агресії керівництва Росії, "адже це лідери вирішують атакувати іншу країну".

  • 9 травня у Львові міністри закордонних справ ЄС схвалили створення Cпецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може запрацювати вже у 2026 році.
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