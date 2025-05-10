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Окупанти шантажем заманюють українців повертатися на ТОТ, — спротив

Окупанти для вступу до школи дитини на ТОТ вимагають особисто написану заяву від обох батьків.

Окупанти шантажем заманюють українців повертатися на ТОТ, — спротив
Фото: ЦНС

Росіяни прагнуть заманити назад українців, які виїхали із тимчасово окупованих територій. Тепер росіяни вимагають заяви для вступу дитини до школи від обох батьків. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території. Тепер для вступу дитини до захопленої школи вимагають особисто написану заяву від обох батьків — незалежно від того, де вони перебувають і чи живуть разом", — ідеться у повідомленні.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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