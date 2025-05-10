Партизани розвідали важливий завод, пов'язаний з виробництвом дронів та РЛС в Росії

Завод "Радар ММС" є ключовим для російського ВПК.

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку на важливому для російського ВПК заводі "Радар ММС" у Санкт-Петербурзі. Підприємство виробляє дрони, РЛС і системи самонаведення для ракет.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" продовжують працювати з виявлення об'єктів, що відіграють ключову роль у підтримці російського військового потенціалу.

Цього разу партизани провели успішну розвідку акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радар ММС", розташованого в Санкт-Петербурзі.

Під час розвідки агенти "АТЕШ" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства.

"Особливу увагу було приділено технологічним лініям, пов'язаним із військовими замовленнями. Отриману інформацію вже передано Силам оборони України для подальшої роботи", ідеться у повідомленні.