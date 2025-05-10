Росія закрила повітряний простір над Капустиним Яром на два дні

РФ заявила про закриття повітряного простору над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет.
Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на NOTAMs.
Повідомлення про закриття повітряного простору в районі ракетного полігону було опубліковано 8 травня. Умови, що вказані в ньому, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет.
Як зазначає видання, насамперед привертає увагу зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.
Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі. Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.
Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орешник") по Дніпру.
Тоді обмеження тривало з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.
- Вранці 21 листопада росіяни атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала промисловість, будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
- Ввечері того ж дня Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орєшнік", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.