Росія закрила повітряний простір над Капустиним Яром на два дні

Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

РФ заявила про закриття повітряного простору над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на NOTAMs.

Повідомлення про закриття повітряного простору в районі ракетного полігону було опубліковано 8 травня. Умови, що вказані в ньому, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет.

Як зазначає видання, насамперед привертає увагу зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі. Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орешник") по Дніпру.

Тоді обмеження тривало з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.