За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 964 580 солдатів, 10790 танків та 372 літаки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем – 27637 (+49) од,
- РСЗВ – 1380 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Дані уточнюються.