За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 964 580 солдатів.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 964 580 солдатів, 10790 танків та 372 літаки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,

танків ‒ 10790 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,

артилерійських систем – 27637 (+49) од,

РСЗВ – 1380 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

Дані уточнюються.