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За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 964 580 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько  964 580 солдатів, 10790 танків та 372 літаки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ – 1380 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

Дані уточнюються.
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